Эксперт о спецпошлинах: Украина вытащила сабли и машет перед танками ВТО

18:35, 27 марта 2013
Политика
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Вследствие введения ряда спецпошлины, страны-члены ВТО могут применить к Украине санкции, а в случае полного несоблюдения обязательств могут ее исключить из организации.

Лановой говорит, что Украина может нарваться на санкции

Об этом заявил доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

«Страны ЕС, Япония, Южная Корея могут применить определенные санкции в отношении Украины. Все эти предупреждения, когда более 120 стран подписались под письмом, чтобы Украина не вводила такие таможенные ограничения - это была политическая реакция. Теперь наступила очередь юридически-правовой реакции, о типе которой будут решать, пожалуй, департаменты в ВТО», - заявил Лановой в комментарии Тиждень.ua.

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Эксперт не исключает возможного исключения Украины из международной организации.

«Если будет полное отхождение от обязательств, заключенных странами-партнерами торговли с Украиной, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Канадой, то останется ее только исключить», - отмечает он.

По словам Ланового, если у стран-участниц возникают какие-то противоречия, то проблемы решаются в ходе переговоров, за круглыми столами.

«А наша страна решила пойти войной, противоречащей нормам международного права и этике международных отношений. Я думаю, что это не даст разрешения ситуации. Это демонстрация: наши вытащили сабли и начинают ими размахивать перед танками», - считает эксперт.

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