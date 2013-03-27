Эксперт о спецпошлинах: Украина вытащила сабли и машет перед танками ВТО

Об этом заявил доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

«Страны ЕС, Япония, Южная Корея могут применить определенные санкции в отношении Украины. Все эти предупреждения, когда более 120 стран подписались под письмом, чтобы Украина не вводила такие таможенные ограничения - это была политическая реакция. Теперь наступила очередь юридически-правовой реакции, о типе которой будут решать, пожалуй, департаменты в ВТО», - заявил Лановой в комментарии Тиждень.ua.

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Эксперт не исключает возможного исключения Украины из международной организации.

«Если будет полное отхождение от обязательств, заключенных странами-партнерами торговли с Украиной, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Канадой, то останется ее только исключить», - отмечает он.

По словам Ланового, если у стран-участниц возникают какие-то противоречия, то проблемы решаются в ходе переговоров, за круглыми столами.

«А наша страна решила пойти войной, противоречащей нормам международного права и этике международных отношений. Я думаю, что это не даст разрешения ситуации. Это демонстрация: наши вытащили сабли и начинают ими размахивать перед танками», - считает эксперт.