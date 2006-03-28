ЦИК взяла под особый контроль подсчет голосов

Центральная избирательная комиссия взяла под особый контроль подсчет голосов в восточном, центральном и южном регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня на пресс-конференции.

«Медленее всего поступает информация об обработке протоколов из Киевской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей, а также из Севастополя. К примеру, в Киевской области на данный момент обработано только 35% протоколов», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК отметил, что наиболее активно осуществляется подсчет голосов в Винницкой области, где обработано уже 86,02% протоколов. «В Винницкой области есть округа, которые направили свои протоколы в ЦИК», - пояснил он.

Я.ДАВЫДОВИЧ подчеркнул, что ЦИК категорически запрещает нарушать порядок подсчета голосов и намерена разобраться с ситуацией, сложившейся в Киеве, когда в первую очередь начали подсчитывать бюллетени по выборам мэра столицы.

Вместе с тем, по словам председателя Центризбиркома, информация о каких-либо нарушениях при подсчете голосов не поступает.