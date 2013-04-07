Глава комиссии: решение о помиловании Луценко продиктовано гуманизацией УПК

Решение Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука, в первую очередь, продиктовано гуманизацией украинского уголовно-процессуального законодательства, которую проводит Глава государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил председатель комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, народный депутат Геннадий Васильев.

«Решение членов комиссии по шести осужденным было единогласным. Комиссия в принятии решений, в том числе, учитывала и современные процессы в обновлении законодательства. Рекомендации Комиссии о помиловании являются продолжением реализации президентской реформы, которая направлена на гуманизацию уголовно-процессуального законодательства и приведение его в соответствие с европейскими стандартами », - отметил народный депутат.

По его словам, заседание комиссии по вопросам помилования состоялось 6 апреля.

Г.Васильев также сообщил, что в комиссию было передано обращение к Президенту Украины о помиловании Ю.Луценко от экс-президента Европейского парламента Пэта Кокса и бывшего Президента Польши Александра Квасьневского, поддержанного женой Юрия Луценко - Ириной. 5 апреля к Комиссии обратился Президент Украины с просьбой безотлагательно рассмотреть обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и бывшего министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука.

«Эти документы на заседании были тщательно и беспристрастно изучены, в результате чего членами комиссии было принято решение - рекомендовать Президенту помиловать среди 6 заключенных Юрия Луценко и Георгия Филипчука», - отметил Г.Васильев.