У Януковича объяснили, почему помиловали Луценко

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования, принимая решение внести предложение главе государства помиловать бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, исходила из вопроса необходимости последовательной реализации политики декриминализации и гуманизации законодательства.

Об этом сообщила член Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования Елена Лукаш, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Рекомендуя Президенту Украины помиловать Юрия Витальевича Луценко, Комиссия по вопросам помилования исходила прежде всего из вопроса гуманности, из вопроса необходимости последовательной реализации политики Президента по декриминализации и гуманизации украинского законодательства», - отметила Е.Лукаш.

Она также подчеркнула, что эта политика направлена на приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами относительно защиты прав и свобод человека.

«Решение Комиссии принималось единогласно и уже сегодня было реализовано», - отметила член Комиссии по вопросам помилования.

Как сообщила Е.Лукаш, Комиссия по вопросам помилования является коллегиальным органом, который действует при Президенте Украины. Она состоит из 19 человек. Ее решения принимаются большинством от состава и при наличии кворума.

Комиссия всесторонне, полно и тщательно изучает документы, поданные на помилование. Комиссия также изучает все обстоятельства, которые свидетельствуют о возможности помилования или об отклонении такой возможности, и вносит Президенту рекомендации относительно издания соответствующего акта о помиловании. Если глава государства соглашается с решением Комиссии, он издает соответствующий Указ, подчеркнула член Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования Е.Лукаш.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.