В Раде предлагают сажать на 4 года тех, кто отрицает Голодомор

Народные депутаты Андрей Мищенко (ВО «Свобода») и Вячеслав Кириленко (ВО «Батькивщина») зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за публичное отрицание или оправдание преступлений нацизма и сталинизма» (№ 2729).

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В частности, уголовная ответственность предусмотрена за публичное отрицание геноцида украинской нации – Голодомора 1932–1933 гг.

За отрицание преступлений двух тоталитарных режимов, принесших военные преступления, нарушение прав и свобод человека, голодоморы, законопроект предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов или лишение свободы на срок до двух лет. Если такие действия совершили служебные лица или в случае рецидива – до четырех лет заключения, проинформировали в «Свободе».

Председатель парламентского подкомитета по вопросам исполнения уголовных наказаний и организации и деятельности органов и учреждений исполнения наказаний А.Мищенко отметил: «Этот законопроект опоздал на 22 года. Его нужно было принять еще в 1991-м, вместе с утверждением новых государственных символов. Тогда бы мы засвидетельствовали и себе, и миру, что ставим точку в колониальном прошлом. Голодомор – боль всей нации, и перед его жертвами должны склонять головы все. Компромиссов здесь быть не может».

«Потому что: что такое преступление? Ущерб общественной безопасности – так его толкует Уголовный кодекс. Так вот: те, кто отрицает геноцид украинцев – общественно опасны, они совершают преступление. И этот императив давно действует в Европе, где во многих странах карают за отрицание Холокоста, который, кстати, был в военное время. Так почему над памятью миллионов, которые погибли во время трех голодоморов, к тому же в мирное время, можно безнаказанно издеваться?», - добавил автор законопроекта.