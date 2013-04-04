Яценюк: оппозиция готова завтра разблокировать работу ВР
23:12, 04 апреля 2013Политика
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Оппозиция готова завтра разблокировать трибуну и президиум Верховной Рады, если будет выполнен ряд ее требований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
Он отметил, что разблокирование возможно тогда, когда председатель парламента Владимир Рыбак и большинство “возвращаются в сессионный зал, ставит Час вопросов к правительству, резолюцию недоверия правительству, ставит отмену пенсионной реформы, и ставит постановления Яворивского (речь идет о постановлении о назначении выборов в Киеве - УНИАН), то парламент работает и дальше голосуем”.
“Он это не ставит – значит, парламент не работает, и они дальше устраивают ту клоунаду, в которую они влезли”, - подчеркнул А.Яценюк и прибавил: “То есть, у нас все без изменений”.
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