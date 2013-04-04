Гриценко: Яценюк должен сдать свой мандат

Об это он написал в своем блоге на Украинской правде.

«Пожалуй, риторический вопрос: за четырех предателей, которые прошли в ВР по квоте «Фронта перемен» и сейчас сидят на Банковой вместе с регионалами и коммунистами, Яценюк должен сдать свой мандат? Мой ответ – да, – написал Анатолий Гриценко.

Политик в своем блоге разъяснил, кто эти четыре «предателя»: «протеже Яценюка» – Табаловы, Немилостивый и Стаднийчук, дружно встали под знамена Януковича».

В то же время Гриценко объяснил выход из фракции «Батькивщина» депутата от своей партии «Гражданская позиция» Олега Канивца: «Канивец принял согласованное со мной решение. Предварительно исчерпав все средства воздействия на руководство фракции, от которого в течение нескольких месяцев он требовал (устно и письменно) остановить грязную кампанию по его дискредитации».

Сам Канивец подтвердил отсутствие взаимопонимания с руководством фракции: «Это было нелегкое решение. Но другого выбора руководство фракции – Арсений Яценюк и Александр Турчинов – мне не оставили… Меня никто не хотел слышать! Впрочем, как и многих других моих коллег депутатов», – отметил депутат, сообщает Golos.ua

Поддерживая своего коллегу по партии, Анатолий Гриценко в блоге не исключил, что и сам может выйти из фракции «Батькивщина»: «Если вожди оппозиции и в дальнейшем будут лишь имитировать борьбу, принимать единолично решения, следствием которых является потеря доверия людей и маргинализация оппозиции, то из фракции могут уйти и другие депутаты, и я в том числе».

В то же время еще один лидер оппозиции Николай Катеринчук, по поводу кадровых вопросов высказался сдержанно: «Я считаю, что нам нужно провести серьезный разговор внутри оппозиции, не вынося этот вопрос на улицу. Знаете, кадровые вопросы – это не всегда решение проблемы. Но разговор должен быть честным и откровенным. Возможно, мы подискутируем три-четыре часа, но в результате этого должна родиться победная стратегия оппозиции. Вопрос этот не только в персоналиях. Об отставке (Яценюка – Ред.): я не вижу оснований, если Гриценко озвучит аргументы – будем рассматривать».

Касательно так называемых «тушек» политик пояснил, что: «Это все идут одни списочники и один мажоритарщик. Кто формировал списки – пусть берут на себя ответственность. Я могу отвечать за свой округ и за членов своей партии. Эти люди не просто так появились».