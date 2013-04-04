«Свобода» заявляет о DDoS-атаке на свои сайты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в партии расценивают это нападение «в контексте грязной борьбы власти с оппозицией, которая ведется в настоящее время в государстве».

«Поскольку оппозиция ведет открытую информационную деятельность, власти невыгодно, чтобы от неподконтрольных ей источников распространялась информация о ее безобразиях», - говорится в заявлении.

Ее авторы уверяют, что «служба информационных технологий националистического объединения в настоящее время справляется с DDoS-атакой».

В «Свободе» предлагают следить за информацией на официальных страницах ВО «Свобода» и лидеров объединения в социальных сетях:

http://www.facebook.com/svoboda.ua

twitter.com/vo_svoboda

http://www.facebook.com/oleh.tiahnybok

https://twitter.com/o_tiahnybok

http://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000970411353&ref=ts&fref=ts

Как отметили в пресс-службе, DDoS-атаки на официальный сайт ВО «Свобода» происходят не впервые: «В период избирательной кампании, в частности, при подсчете голосов и обнародовании результатов выборов, постоянно происходили мощные «хакерские» нападения на серверы, где размещены сайты «Свободы» и ее лидеров».