«Свобода» опровергла свои обвинения к губернатору Киевщины

Всеукраинское объединение «Свобода» по решению суда опровергло свое заявление от 7 марта 2012 года о том, что председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк лично проводил агитацию на прошлогодних выборах городских голов Обухова и Василькова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте ВО «Свобода».

"Сведения, распространенные Всеукраинским объединением "Свобода" на интернет-сайтах: http://www.kyiv.svoboda.org.ua http://www.svoboda.org.ua, о Присяжнюке Анатолии Иосифовиче, а именно: ".14 февраля 2012 года председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк открыто агитировал за кандидата на должность Обуховского городского головы от Партии регионов Александра Левченко."; "К стати эту же технологию фальсификации мы уже наблюдали на местных выборах в городе Василькове, где сейчас ее исполнители привлечены к уголовной ответственности и дают документальные свидетельства о том, кто организовал те фальсификации. Речь идет о председателе Киевской областной государственной администрации Анатолии Присяжнюке…", являются недостоверными", - говорится в сообщении партии.