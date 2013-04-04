В ПР рассказали, что сегодня на Банковой приняли «очень важные» законы

Большинство депутатов, которые сегодня собрались на ул. Банковой, в ходе пленарного заседания приняли большее количество законопроектов, чем за все предыдущие месяцы работы. Об этом, комментируя сегодняшнее заседание Верховной Рады, заявил народный депутат Украины, член фракции ПР Александр Стоян.

Так, по словам политика, сегодня были приняты два очень важных закона: «О внесении изменений в Закон «О пенсиях за особые заслуги» относительно назначения пенсий лицам, воспитавшим 5 и более детей» и «О начислении пени в случае невыплаты зарплаты, стипендии, пенсии или других выплат», сообщили в прес-службе ПР.

«Что касается второго, то это очень хороший, прогрессивный закон для работающих, ведь пеня за задержку зарплаты может достигать до 15% за месяц задержки», - подчеркнул Александр Стоян.

Он добавил, что фракция ПР настроена на конструктивную работу на благо людей, в то время как со стороны оппозиции ничего, кроме провокаций, за время 7-го созыва никто так и не увидел. Взять хотя бы провокационный закон об отмене пенсионной реформы. Ведь от этого пострадают все сегодняшние пенсионеры: у них будут забирать средства, чтобы сделать выплаты вновь вышедшим на пенсию.

«Я уже не говорю о недавней истории со снежками. Это – реакция толпы на действия оппозиции, которая дает всей стране пример, что можно толкаться, драться и все сойдет с рук», - возмутился политик.