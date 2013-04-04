Симоненко уверяет, что заседание вне Рады – не попытка спрятаться

Такое мнение выразил лидер фракции КПУ Петр Симоненко, сообщает ForUm.

«Во-первых, это заседание проходит в помещении (здании комитета парламента на ул. Банковая, – Ред.) Верховной Рады. Во-вторых, мы говорили нашим коллегам, что хотим дальше работать. Но пришлось принимать это решение. Сегодня все регламентные, процедурные вопросы полностью выдержаны», – подчеркнул Симоненко.

Он объяснил, что согласно регламенту, пленарные заседания должны проводиться в здании на улице Грушевского, «но там также есть норма, гласящая, что по решению ВР большинством голосов это может быть в другом помещении».

По словам Симоненко, парламентарии приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, утвержденной решением согласительного совета.

«Мы здесь публичны, мы не спрятались, камеры включены, идет прямая трансляция, люди могут смотреть и давать свою оценку. Здесь есть разные точки зрения и несколько проектов, которые голосовали, не нашли поддержки», – сказал лидер КПУ.

Симоненко отметил, что если сессионный зал на ул. Грушевского будет разблокирован, нардепы готовы вернуться и работать там.

«Мы готовы в дискуссии отстаивать свою точку зрения. А если будет заблокирован – ну не надо Верховную Раду в клоунаду превращать», – сказал он.

Как сообщалось ранее, депутаты от большинства проводят свое заседание в здании комитета на ул. Банковая.