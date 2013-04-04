Симоненко уверяет, что заседание вне Рады – не попытка спрятаться
Заседание народных депутатов от фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины проходит в помещении Верховной Рады, следовательно, оно легитимно.
Такое мнение выразил лидер фракции КПУ Петр Симоненко, сообщает ForUm.
«Во-первых, это заседание проходит в помещении (здании комитета парламента на ул. Банковая, – Ред.) Верховной Рады. Во-вторых, мы говорили нашим коллегам, что хотим дальше работать. Но пришлось принимать это решение. Сегодня все регламентные, процедурные вопросы полностью выдержаны», – подчеркнул Симоненко.
Он объяснил, что согласно регламенту, пленарные заседания должны проводиться в здании на улице Грушевского, «но там также есть норма, гласящая, что по решению ВР большинством голосов это может быть в другом помещении».
По словам Симоненко, парламентарии приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, утвержденной решением согласительного совета.
«Мы здесь публичны, мы не спрятались, камеры включены, идет прямая трансляция, люди могут смотреть и давать свою оценку. Здесь есть разные точки зрения и несколько проектов, которые голосовали, не нашли поддержки», – сказал лидер КПУ.
Симоненко отметил, что если сессионный зал на ул. Грушевского будет разблокирован, нардепы готовы вернуться и работать там.
«Мы готовы в дискуссии отстаивать свою точку зрения. А если будет заблокирован – ну не надо Верховную Раду в клоунаду превращать», – сказал он.
Как сообщалось ранее, депутаты от большинства проводят свое заседание в здании комитета на ул. Банковая.