Национальная академия аграрных наук избрала нового президента

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, который принимал участие в заседании, отметил важность аграрной науки в условиях постоянно растущего спроса на сельхозпродукцию в мире. При этом он подчеркнул важность практического применения научных знаний аграриями.

«Для нас принципиально важно, чтобы аграрная наука была результативной, ведь в мире постоянно растет спрос на продовольствие. Поэтому благодаря содействию отечественной науки Украина использует свой потенциал в сельском хозяйстве. И особенно важно обеспечить практическое применение научных инноваций в сельхозпроизводстве. Так, к советам науки уже начали прислушиваться крупные производители. И теперь Министерство и совещательные службы работают над тем, чтобы мелкие и средние производители также пользовались результатами научных исследований», − отметил глава ведомства.

В свою очередь, Василий Петриченко поблагодарил министра за внимание к вопросам аграрной науки со стороны возглавляемого им ведомства.

«Мы будем делать все для того, чтобы Академия восстановила свой авторитет, который был сформирован в предыдущие годы. Мы объединим наши усилия с министерством и сделаем все для того, чтобы науку признавали не только как двигатель прогресса, но и реальную составляющую отечественного сельхозпроизводства. Поэтому перед нами стоят очень важные задачи», − отметил новоизбранный президент НААНУ.

Напомним, что Василий Петриченко с 13 марта 2012 года занимал должность исполняющего обязанности президента НААНУ.