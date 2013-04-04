Заседание на Банковой может заставить оппозицию разблокировать Раду – политолог

«Сегодняшние события – это усугубление парламентского кризиса, переход его в новую фазу. Фактически идет речь о расколе, а в дальнейшем и возможном – полураспаде Рады. Если так и дальше будут разворачиваться события, парламент ждет роспуск. Но есть шансы, что авторитетные депутаты, к которым прислушиваются и большинство, и оппозиция, помогут найти компромисс», – считает эксперт.

По его мнению, мотивация большинства в перенесении заседания на Банковую была вызвана желанием показать оппозиции, что «мы не боимся вашего лома в виде блокирования, у нас есть свой прием – выездное заседание».

«Возможен вариант, что выездные заседания будут теперь постоянно проводиться, хотя с точки зрения легитимности уже будет проще разблокировать трибуну. То есть этот шаг может подействовать на оппозицию. Не исключаю вероятность, что большинство внесет изменения в Регламент, что в случае форс-мажора можно проводить выездные заседания на Банковой», – говорит Фесенко.

Он также считает «альтернативную Раду» сомнительной с точки зрения парламентской и конституционной легитимности.

«Что касается «оппозиционной альтернативной Рады», то это сомнительное образование с точки зрения парламентской и конституционной легитимности. Есть прямая норма Основного Закона, которая гласит, что парламент дееспособен, когда есть 226 депутатов. У оппозиции их нет и близко», – утверждает политолог.

Напомним, что сегодня утром большинство народных депутатов проголосовало за проведение выездного заседания парламента.