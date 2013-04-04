Ефремов считает, что просить оппозицию разблокировать Раду бессмысленно

По словам лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, дальнейшие переговоры с оппозицией о разблокировании парламентской трибуны и возобновлении конструктивной работы парламента бессмысленны. «Можно и дальше пытаться договориться с оппозицией. Но здесь никакого конструктивна я не вижу. Сегодня у них одни требования, а завтра появятся другие, и парламент будет заложником такой ситуации», – заявил Ефремов, подчеркнув, что оппозиция сделала все для того, чтобы сорвать переговорный процесс.

Как утверждают представители Партии регионов и Коммунистической партии Украины, дальнейшая блокада законодательного органа власти чревата непредсказуемыми последствиями для экономики и текущей жизнедеятельности всех отраслей народного хозяйства. Вот уже несколько месяцев, в результате постоянного блокирования Рады, парламентское большинство не в состоянии принять целый пакет законопроектов, направленных на выполнение условий Евросоюза о подписании с Украиной соглашения о евроинтеграции, законодательных инициатив, которые лежат в основе «Государственной программы активизации развития экономики Украины на 2013-2014 годы», пакета социальных законопроектов.

Как уже сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов неоднократно обращались к лидерам оппозиционных сил с просьбой разблокировать работу законодательного органа для принятия неотложных стратегических законопроектов.

Примечательно, что решение парламентского большинства о переносе пленарных заседаний на ул. Банковую 6/8 поддержали и четверо оппозиционеров, заявив о своем выходе из фракции ОО «Батькивщина».

«Я думаю, что всех нас объединяет одно – чтобы наше государство развивалось, и чтобы каждая ветвь власти выполняла свои функции», – резюмировал Александр Ефремов.