Оппозиция решила перенести акцию протеста на воскресенье

Оппозиция решила провести акцию протеста в Киеве в воскресенье, а не в субботу, как планировалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам заместитель председателя фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.

Он отметил, что в Житомире в субботу будет проведен митинг в рамках акции “Вставай, Украина!”, “потому что мы уже определенное время призываем там людей, чтобы они присоединились к нашей акции”.

“А акцию в Киеве будем проводить в воскресенье”, - сказал В.Ковальчук.

По его словам, это решение только что было принято на совещании с участием лидеров оппозиционных сил, где он представлял «УДАР», поскольку председатель фракции «УДАР» Виталий Кличко находится “за пределами Украины на похоронах”.