Мэр Харькова ездит на Porshe, но не имеет квартиры - декларация

Харьковский городской председатель Геннадий Кернес в 2012 году задекларировал 16 млн 335 тыс. 707 грн дохода.

Об этом говорится в декларации мэра, опубликованной на сайте Харьковского городского совета.

В частности, заработная плата, другие выплаты и вознаграждения Г.Кернеса в прошлом году составили 132,569 тыс. грн. Основную долю доходов мэра составили дивиденды и проценты – 16 млн 203 тыс. 138 грн.

В собственности, аренде или другом праве пользования Г.Кернеса находятся автомобили Porshe 911 Carrera (2003 года выпуска) и Mersedes-Benz S 550 (2009 года выпуска).

Сумма средств на счетах мэра в банках и других финансовых учреждениях немного превышает 2,5 млн грн. При этом, в отчетном году Г.Кернес вложил в банки и другие финучреждения 6 млн 171 тыс. 833 грн.

Номинальная стоимость ценных бумаг, которые в 2012 году принадлежали Г.Кернесу, составляет 5 млн 238 тыс. 735 грн. Размер взносов харьковского мэра в уставные капиталы обществ, предприятий, организаций - почти 180,9 тыс. грн.

В то же время, в соответствии с опубликованной декларацией, в собственности, аренде или на другом праве пользования Г.Кернеса нет ни земельного участка, ни жилого дома, ни квартиры, ни гаража, ни садового дома, ни другого недвижимого имущества.

Г.Кернес также не сообщает в декларации никаких сведений о членах своей семьи и о принадлежащем им имуществе.