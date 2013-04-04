Регионал признался, что денег на медицинскую реформу в бюджете нет

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший министр здравоохранения, народный депутат от Партии регионов Юрий Поляченко.

«На сегодняшний день такой строчки в бюджете нет, но правительство приняло решение при профиците в бюджете на этот год, я уверен, что эти деньги будут. Во-первых - это будут средства на неотложную медицинскую помощь, на автомобили класса «В» и «С» - это принципиально новые автомобили с полным оснащением, во вторых - на станции неотложной помощи », - заявил Поляченко.