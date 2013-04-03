Комитет ВР дал зеленый свет законопроекту об изменениях в пенсионной системе

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда поддержал законопроект народного депутата от «Батькивщины» Людмилы Денисовой относительно усовершенствования пенсионной системы.

Об этом сегодня сообщил член Комитета, депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Хмиль, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

За соответствующее решение проголосовали шесть членов Комитета из девяти присутствующих: Людмила Денисова, Михаил Хмиль, Андрей Павловский, Руслан Зелик, Павел Розенко, Александр Стоян.

Комитет будет рекомендовать Верховной Раде принять законопроект Л.Денисовой «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно восстановления пенсионного возраста для женщин, страхового стажа и порядка определения пенсии)» (№1073).

Также комитет поддержал проект закона Арсения Яценюка «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно порядка формирования и пересмотра размера прожиточного минимума) (№2250).

Законопроект предусматривает обязательный пересмотр потребительской корзины каждые три года и автоматическое увеличение прожиточного минимума в случае, если инфляция превысит заложенную в бюджете более чем на 1%.

«Это шаг к установлению справедливости, к восстановлению социальных стандартов в Украине и весомый шаг к отмене несовершенной пенсионной реформы», - отметил М.Хмиль.

Как сообщалось, 2 апреля закон об отмене пенсионной реформы был провален в Верховной Раде, набрав 220 из 226 необходимых голосов.

Принятие законопроекта Л.Денисовой является одним из требований оппозиционных фракций, с которыми оппозиция блокирует парламент.