Оппозиция разблокировала трибуну и президиум ВР

Оппозиция разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады, поскольку в 15.00 должны начаться парламентские слушания по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции 2 апреля заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в столице на 2 июня 2013 года.

Позже лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк назвал три требования оппозиции, с которыми она блокирует работу Верховной Рады. По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, второе - отмена пенсионной реформы, третье - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.