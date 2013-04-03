Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

По теме: Янукович уволил председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов

Как сообщал УНИАН, В.Янукович сегодня во время заседания Оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков заявил о намерении принять кадровое решение в отношении В.Маслакова.

В частности, во время этого заседания председатель Всеукраинского союза участников войны Владимир Воронцов проинформировал главу государства о том, что ветераны часто не обеспечиваются средствами для посещения мест боевой славы.

«Мы сегодня примем решение освободить от занимаемой должности человека, который занимается ветеранскими организациями, и поставим того, кто будет думать и с вами работать», - сказал в ответ В.Янукович.