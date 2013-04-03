Яценюк: Оппозиция не имеет отношения к снежному «обстрелу» женщин под ВР

Оппозиция не имеет никакого отношения к инциденту во время вчерашней акции возле Верховной Рады, в результате которого пострадали женщины - народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сказал, отвечая на вопросы журналистов о соответствующем инциденте.

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“Мы не имеем отношения к этому инциденту, а по-человечески мне просто жаль, когда на женщин поднимают руку. Я думаю, что этих людей нужно найти и наказать за это”, - сказал он.

В то же время А.Яценюк отметил, что ни разу во время акции оппозиции еще не было подобных инцидентов.

“Я сегодня сказал Рыбаку: ваш министр внутренних дел, ваши спецслужбы, есть фотокарточки — найдите немедленно этих людей (которые бросали в депутатов кусками льда и камнями — УНИАН)”, - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в Киеве милиция открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов Ирину Горину.

По данным Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 2 апреля в 21.20 в киевскую милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4, ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурными выражениями, угрожать физической расправой и бросать в нее комьями снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.