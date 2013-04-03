Женщины парламента вступились за обстрелянных снежками регионалок

Об этом говорится в заявлении МФО «Равные возможности», переданном УНИАН.

Депутаты, которые входят в объединение, обращаются к политикам разных политических лагерей и их сторонников с просьбой воздерживаться от агрессивных способов выяснения отношений с оппонентками и применения против женщин физической силы.

В заявлении объединения отмечается, что «все предыдущие случаи агрессии и применения силы против женщин-депутатов от оппозиции не получили надлежащей реакции и осуждения ни от власти, ни от политических лидеров. Все эти случаи способствуют повышению градуса агрессии в обществе против женщин, отсутствие реакции - безнаказанности. Поэтому мы выступаем против подобных методов, даже когда их применяют к политическим оппонентам»

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По мнению депутатов-членов МФО «Равные возможности», каждый подобный случай, когда женщины-политики становятся объектом нападения, формирует в обществе опасное мнение, что на женщину можно поднять руку. Подобное отношение к оппоненткам срабатывает, как сдерживающий фактор для женщин не идти в политику.

МФО «Равные возможности» призывает всех участников политических процессов помнить о принципах этики и морали и выражать свое неприятие политиков другим, неагрессивным образом.

Как сообщал УНИАН, в Киеве милиция открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов Ирину Горину.

По данным Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 2 апреля в 21.20 в киевскую милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на улице Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане без причин стали оскорблять ее нецензурным ругательством, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. Согласно предварительным выводам медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Следственным отделом Печерского райуправления ГУ МВД Украины в городе Киеве открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Проводится досудебное расследование.

Напомним, 19 марта с.г. в ВР произошла драка из-за украинского языка. В частности, «свободовцы» требовали, чтобы «регионалы» разговаривали исключительно на государственном языке. В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обозвал депутатов от «Свободы» «неофашистами».

Во время драки пострадала народный депутат из фракции «Свобода» Ирина Сех.

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что Регламентный комитет ВР должен применить санкции к «регионалам» в связи с избиением И.Сех и оскорбительные высказывания в адрес депутатов.

20 марта сопредседатели межфракционного объединения «Равные возможности» выступили с заявлением, где высказали возмущение по поводу применения физической силы против народного депутата Ирины Сех во время инцидента в Верховной Раде 19 марта.