Женщины-регионалки вышли из "Равных возможностей"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Ирины Бережной (фракция Партии регионов).

И.Бережная была сопредседателем этого объединения. Она отмечает, что ей жаль, «когда политические лозунги и амбиции не дают возможности найти компромисс ради общих целей, ради законопроектов, которых так ждут от нас люди».

И.Бережная отмечает, что представители оппозиции в рамках МФО неоднократно нарушали нормы Положения о МФО «Равные возможности», в частности, от имени МФО подписывали документы, которые не прошли процедуру обсуждения, а также распространяли сообщения для прессы, в которых искажались факты.

«Я обращалась к коллегам с просьбой не превращать платформу «Равных возможностей» в площадку для выяснения наших межпартийных отношений или в рупор для критики власти, - пишет И.Бережная. - Для этого существует много других мест: от парламентской трибуны, которая превратилась стараниями оппозиции в ее мегафон, до трибун на полупустых площадях, которые они собирают».

Парламентарий также подчеркнула, что ни она, ни ее коллеги по фракции Партии регионов «ни в коем случае не отказываемся от своих убеждений»: «Мы двумя руками за гендерное равенство и равноправие в процессе управления государством, за помощь женщинам в отстаивании своих прав и демократизацию общества в соответствии с европейскими стандартами».

Как сообщал УНИАН, 11 января на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак сообщил о создании межфракционные депутатского объединения «Равные возможности».

20 марта сопредседатели межфракционного объединения "Равные возможности" Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, И.Бережная выступили с заявлением, в котором выразили возмущение по поводу применения физической силы против народного депутата Ирины Сех во время инцидента в Верховной Раде 19 марта, когда в ВР возникла драка из-за украинского языка. В частности, «свободовцы» требовали, чтобы «регионалы» разговаривали исключительно на государственном языке. В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обозвал депутатов от «Свободы» «неофашистами».

Во время драки пострадала И.Сех из фракции "Свобода".

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что Регламентный комитет ВР должен применить санкции к «регионалам» из-за избиения И.Сех и оскорбительных высказываний в адрес депутатов.

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21 марта народный депутат, сопредседатель МФО «Равные возможности» И.Бережная отозвала свою подпись под заявлением объединения.

«Несколько раз просмотрела видео, где отображена драка с участием И.Сех. Очень поражена тем, что женщина, которая оказалась в эпицентре драки, не побрезговала в ней принимать участие. И страшно возмущена циничным заявлением лидера «Свободы» О.Тягнибока об избиении женщины. Избиении, которого не было. Я приняла решение отозвать свою подпись под вчерашним заявлением МФО «Равные возможности», - прокомментировала ситуацию И.Бережная.