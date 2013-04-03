Прокурор: защита Луценко не понимает, что происходит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам после завершения судебного заседания в Киеве.

“Если оно (решение) готово, то, насколько я понимаю, они могут резолютивную часть объявить”, - сказал адвокат.

По словам А.Баганца, тем не менее, для написания полного текста решения необходимо время, чтобы учесть все те высказывания, которые предоставляла суду сторона защиты в поддержку кассационной жалобы.

Также А.Баганец отметил, что сторона защиты исчерпала все национальные мероприятия для защиты и восстановления справедливости относительно Ю.Луценко, потому и не рассчитывает на положительное решение Высшего спецсуда.

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Учитывая такое течение событий, защита подготовила жалобу в Европейский суд по правам человека относительно отсутствия у Ю.Луценко возможности на получение в Украине непредвзятого правосудия.

В свою очередь, представитель государственного обвинения Николай Курапов скептически отнесся к тому, что суд именно 3 апреля объявит решение. “Я этого прогнозировать не берусь”, - сказал он.

По его убеждению, “большинство защиты Луценко не понимают, что кассационная инстанция является судом права, а не фактов, которые уже установлены и проверены судами предыдущих инстанций”.

Также Н.Курапов отметил, что позицию прокуратуры журналисты услышат 3 апреля.