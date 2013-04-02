Луценко не сомневается, что выиграет в Евросуде

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко призывает коллегию судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел при принятии решения по кассационной жалобе на приговор не оставить вне поля зрения решения Европейского суда по правам человека, которым признано незаконным его задержание и арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в суде в поддержку кассации.

“Примите, пожалуйста, к сведению решения Европейского суда, а также решение ваших коллег из Высшего спецсуда, которые сказали, что решение Европейского суда должно быть учтено при рассмотрении кассации на приговор... Зачем позорить Украину?”, - заявил Ю.Луценко.

При этом он выразил уверенность, что решение ЕСПЧ по его жалобе о необъективности и предвзятости украинских судов всех инстанций будет в его пользу.

“Неужели у вас, уважаемые судьи, есть сомнения в решении Европейского суда по правам человека, что такой суд под председательством Вовка будет признан предвзятым и неправомерным? Председатель был не только необъективным, а фактически зависимым от стороны обвинения, поскольку был на крючке своих двух уголовных дел. Фактически он (Вовк) делал то, что называется «сажай, или сядешь сам». И он выторговал то, чего требовала его «волчья шкура», - отметил Ю.Луценко, обращаясь к судьям.

Как сообщал УНИАН, в феврале Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение не пересматривать отдельно постановления судов об аресте Ю.Луценко, а при рассмотрении кассации учитывать позицию Европейского суда по правам человека о заангажированности украинских судов.