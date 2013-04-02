Оппозицию устраивает смещение даты киевских выборов на неделю-две

18:50, 02 апреля 2013
Политика
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Оппозиция будет продолжать бороться за проведение выборов в Киеве и дальше.

Тягнибок отметил, что акции протеста оппозиции будут продолжаться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал лидер “Свободы” Олег Тягнибок.
Он отметил, что оппозиция будет продолжать бороться за проведение выборов в Киеве и дальше.

“Завтра с 9 часов утра переговоры с большинством будут продолжаться, будем искать аргументы и убеждать представителей большинства”, - сказал О.Тягнибок и добавил, что оппозиция будет давить, насколько это позволяют ее полномочия и возможности.

Он также отметил, что оппозиция будет пытаться искать и другие пути для того, чтобы эти выборы все же состоялись. “Возможно, будет смещена дата выборов, но не намного. Ну, для нас приемлемо неделя - две недели от 2 июня. Но, наверное, не больше”, - сказал он.

Кроме того, О.Тягнибок отметил, что акции протеста оппозиции будут продолжаться.

В свою очередь лидер “УДАРа” Виталий Кличко отметил, что оппозиция будет делать все от нее зависящее в стенах парламента и за ними.

Он также отметил, что оппозиция будет обращаться к киевлянам, представителям общественных организаций, потому что “эта ситуация очень опасна и она несет угрозу общегосударственного уровня”.

“Я уверен в том, что у нас хватит сил для того, чтобы всеми методами доказать то, что выборы должны пройти”, - сказал В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

За данное решение проголосовали всего 209 (при необходимых 226 - УНИАН) из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного суда по этому вопросу. По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.

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