Оппозицию устраивает смещение даты киевских выборов на неделю-две

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал лидер “Свободы” Олег Тягнибок.

Он отметил, что оппозиция будет продолжать бороться за проведение выборов в Киеве и дальше.

“Завтра с 9 часов утра переговоры с большинством будут продолжаться, будем искать аргументы и убеждать представителей большинства”, - сказал О.Тягнибок и добавил, что оппозиция будет давить, насколько это позволяют ее полномочия и возможности.

Он также отметил, что оппозиция будет пытаться искать и другие пути для того, чтобы эти выборы все же состоялись. “Возможно, будет смещена дата выборов, но не намного. Ну, для нас приемлемо неделя - две недели от 2 июня. Но, наверное, не больше”, - сказал он.

Кроме того, О.Тягнибок отметил, что акции протеста оппозиции будут продолжаться.

В свою очередь лидер “УДАРа” Виталий Кличко отметил, что оппозиция будет делать все от нее зависящее в стенах парламента и за ними.

Он также отметил, что оппозиция будет обращаться к киевлянам, представителям общественных организаций, потому что “эта ситуация очень опасна и она несет угрозу общегосударственного уровня”.

“Я уверен в том, что у нас хватит сил для того, чтобы всеми методами доказать то, что выборы должны пройти”, - сказал В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

За данное решение проголосовали всего 209 (при необходимых 226 - УНИАН) из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного суда по этому вопросу. По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.