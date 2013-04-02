Яценюк рассказал о запасном варианте с киевскими выборами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал во время брифинга.

По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, второе - отмена пенсионной реформы, третье - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.

По поводу первого вопроса А.Яценюк отметил, что в повестку дня ВР сегодня внесено и проголосовано постановление о назначении выборов за авторством Владимира Яворивского. “Это значит, что мы можем рассматривать этот вопрос. Более того, это постановление не определяет четкой даты, а назначает выборы на 60-й день с момента вступления в силу этого постановления”, - сказал он.

Относительно пенсионной реформы А.Яценюк сказал, что оппозиция настаивает на рассмотрении и принятии законопроекта Людмилы Денисовой, который является комплексным и восстанавливает пенсионную справедливость.

Кроме того, А.Яценюк подчеркнул, что постановление об отставке правительства внесено тремя оппозиционными фракциями.

“Мы требуем в пятницу после Часа вопросов к правительству рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, правительства Азарова”, - сказал А.Яценюк.