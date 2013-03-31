Янукович поздравил католиков с Пасхой
11:51, 31 марта 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил христиан западного обряда с Пасхой.
Католики всего мира сегодня отмечают Пасху / фото ostarbeiter.vn.ua
Как говорится в приветствии, текст которого размещен на сайте Президента, «в этот день, когда сердца верующих испытывают радость Воскресения Сына Божьего, наполняясь светом евангельских истин и духом добра и милосердия, желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия».
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