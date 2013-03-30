В Голосеевском монастыре сегодня чествуют память преподобного Парфения

Как сообщил УНИАН наместник Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря Киева (Голосеевская пустынь) архимандрит Исаакий (Андроник), в этот день обитель отмечает особо чтимый праздник, ожидается большое количество паломников из Киева и других городов Украины.

«Преподобного Парфения Киевского отличали непрестанная молитва и по-детски чистая душа. В Голосеево его келья была в самом уединенном месте. Это был небольшой домик, окруженный садом. «Здесь носится дух Преподобных отцов наших Печерских. И если есть на земле утешение и радость, то это в пустынном безмолвии. Люди отлучают нас от Бога, а пустыня приближает к Нему», - так преподобный Парфений говорил о Голосеево. Мудрые наставления святого Парфения и в наши дни помогают на пути к спасению», - отметил отец Исаакий.

Подвижник похоронен в Голосеевской пустыни в 1855 году, в церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник». В 1930-е годы храм был взорван, и гробница святого разрушилась. В настоящее время его святые мощи находятся под спудом нынешнего храма «Живоносный источник» в Голосеевском мужском монастыре.

Также, по традиции, каждое 30-е число месяца в Голосеевском монастыре празднуют день памяти особо почитаемой подвижницы - монахини Алипии (Авдеевой).

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на руинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Тело блаженной старицы перезахоронено в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник».

Монахиня Алипия пока не причислена к лику святых, но ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Сегодня в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре на протяжении дня будут проходить заупокойные панихиды.

Справка УНИАН. Преподобный Парфений Киевский (в миру - Петр Краснопевцев) родился 24 августа 1793 года в бедной сельской семье в Тульской губернии (Россия).

В детстве Петр был удостоен видения Духа Божия в виде белоснежного голубя.

Монашеский путь праведник начал в Киево-Печерской Лавре.

12 лет подвижник нес послушание просфорника и удостоился видения преподобного Никодима-Просвирника. Следуя примеру этого святого, он выучил наизусть Псалтырь и читал его ежедневно до конца жизни.

В 1824 году он был пострижен в монахи под именем Пафнутий, в том же году он был рукоположен в сан иеродиакона, а через шесть лет - в сан иеромонаха. В 1834 году отца Пафнутия назначили духовником Лавры. Также он стал духовником Киевского митрополита Филарета (Амфитеатрова).

В 1838 году, когда в Киево-Печерской обители не осталось ни одного схимника, святитель Филарет (Амфитеатров) постриг батюшку в схиму с именем Парфений - в честь святителя Парфения Лампсакийского.

Особую любовь святой питал к Божьей Матери и не раз был удостоен видеть Ее. Следуя заповеди, которую дала ему Сама Богородица: «Схимничество – есть посвятить себя на молитву за весь мир», преподобный Парфений непрестанно молился обо всех.

На протяжении 17 лет преподобный Парфений проводил весенние и летние месяцы с владыкой Филаретом в Голосеевской пустыни.

Преподобный составил несколько известных в настоящее время молитв к Господу и Божией Матери. Своим духовным чадам старец советовал ежедневно читать Святое Евангелие и Псалтырь.

Парфений Киевский отошел к Господу в 1855 году, в день Благовещения, который тогда совпал по времени со Страстного пятницей, и был похоронен в Голосеевской пустыни.

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