Бережная передумала защищать пострадавшую в драке Сех

Об этом сообщает сайт И.Бережной.

«Несколько раз пересмотрела видео, где запечатлена драка с участием Ирины Сех. Очень впечатлена тем, что женщина, оказавшаяся в эпицентре драки, не побрезговала в ней участвовать. И страшно возмущена циничным заявлением лидера «Свободы» Олега Тягныбока об избиении женщины. Избиении, которого не было. Я приняла решение об отзыве своей подписи под вчерашним заявлением МФО «Равные возможности», - прокомментировала ситуацию И.Бережная.

Напомним, вчера МФО "Равные возможности" подготовили совместное заявление, в котором выразили свое возмущение относительно применения физической силы против народного депутата Украины И.Сех во время инцидента в ВР 19 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, подпись под заявлением поставили сопредседатели межфракционного объединения «Равные возможности» Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, И.Бережная.

Справка УНИАН. 19 марта в ВР произошла драка из-за украинского языка. В частности, «свободовцы» требовали, чтобы «регионалы» разговаривали исключительно на государственном языке. В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обозвал депутатов от «Свободы» «неофашистами».

Во время драки пострадала И.Сех из фракции "Свободы".

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что Регламентный комитет ВР должен применить санкции к «регионалам» из-за избиения И.Сех и обидных высказываний в адрес депутатов.