Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

В Киеве создан штаб по ликвидации последствий наводнения

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, который признал, что Киеву не удастся избежать подтоплений, на базе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций создал штаб, который будет заниматься предупреждением наводнения и ликвидацией его последствий. В гидрометцентре считают, что Киев может подтопить не из-за повышения уровня воды в реках, а вследствие таяния снега.

Попов не собирается уходить в отставку

Александр Попов не намерен слагать полномочия председателя Киевской городской государственной администрации и обещает впредь активно бороться с последствиями непогоды.

Киевским школьникам продлили каникулы

С целью стабилизации эпидемической ситуации и предотвращения роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ столичная власть приняла решение продлить весенние каникулы в школах на три дня - до 4 апреля 2013 года.

В больницу Тимошенко прибыли Кокс и Квасьневский

На территории больницы европолитики находились около трех часов.

В Киеве водители устроили драку со стрельбой - ранили милиционера

В Киеве конфликт между водителями двух автомобилей перерос в драку и стрельбу.

Италия ждет от Украины запроса на выдачу Романюка

Итальянские правоохранительные органы просят Украину предоставить материалы и запрос на выдачу бывшего кандидата в народные депутаты по 94 округу Виктора Романюка.

Тело Березовского обнаружили с удавкой на шее

На процедуре дознания инспектор сообщил, что на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было что-то похожее на шнур или перевязочный материал.

Украина начала поставки газа из Европы через Венгрию

По словам Азарова, украинская-венгерскую границу пересекла "первая молекула" венгерского газа.

В МИД Украины уже 6 дней знали, что Путин «внезапно» объявит обучения

Украина заблаговременно - за шесть дней - была проинформирована о намерении России провести внезапные широкомасштабные учения в Черном море.

Ставицкий: В марте мы практически не покупали газ на территории России

Украина в марте текущего года сократила закупку газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Таруту и Гайдука допросят в суде по делу Щербаня

Суд удовлетворил ходатайство защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно допроса в судебном заседании в рамках досудебного расследования по делу об убийстве Евгения Щербаня бизнесменов Сергея Таруты и Виталия Гайдука.

Кузьмин обвинил Представительство ЕС в «провокации» против него

Кузьмин обвиняет Представительство ЕС в размещении «недостоверной» информации относительно его высказываний в адрес евродепутата Брока.

Лидеры оппозиции призвали прикарпатцев помочь «поднять» Киев 18 мая

По данным участников акции в Ивано-Франковске, сегодня в митинге приняли участие около 10 тысяч человек, прибывших из разных районов и городов области.