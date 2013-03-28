Главное за день: обзор топ-новостей
Киев - перед угрозой наводнения. Попов не собирается в отставку. В марте Украина практически не покупала газ на территории России.
Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
В Киеве создан штаб по ликвидации последствий наводнения
Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, который признал, что Киеву не удастся избежать подтоплений, на базе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций создал штаб, который будет заниматься предупреждением наводнения и ликвидацией его последствий. В гидрометцентре считают, что Киев может подтопить не из-за повышения уровня воды в реках, а вследствие таяния снега.
Попов не собирается уходить в отставку
Александр Попов не намерен слагать полномочия председателя Киевской городской государственной администрации и обещает впредь активно бороться с последствиями непогоды.
Киевским школьникам продлили каникулы
С целью стабилизации эпидемической ситуации и предотвращения роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ столичная власть приняла решение продлить весенние каникулы в школах на три дня - до 4 апреля 2013 года.
В больницу Тимошенко прибыли Кокс и Квасьневский
На территории больницы европолитики находились около трех часов.
В Киеве водители устроили драку со стрельбой - ранили милиционера
В Киеве конфликт между водителями двух автомобилей перерос в драку и стрельбу.
Италия ждет от Украины запроса на выдачу Романюка
Итальянские правоохранительные органы просят Украину предоставить материалы и запрос на выдачу бывшего кандидата в народные депутаты по 94 округу Виктора Романюка.
Тело Березовского обнаружили с удавкой на шее
На процедуре дознания инспектор сообщил, что на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было что-то похожее на шнур или перевязочный материал.
Украина начала поставки газа из Европы через Венгрию
По словам Азарова, украинская-венгерскую границу пересекла "первая молекула" венгерского газа.
В МИД Украины уже 6 дней знали, что Путин «внезапно» объявит обучения
Украина заблаговременно - за шесть дней - была проинформирована о намерении России провести внезапные широкомасштабные учения в Черном море.
Ставицкий: В марте мы практически не покупали газ на территории России
Украина в марте текущего года сократила закупку газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.
Таруту и Гайдука допросят в суде по делу Щербаня
Суд удовлетворил ходатайство защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно допроса в судебном заседании в рамках досудебного расследования по делу об убийстве Евгения Щербаня бизнесменов Сергея Таруты и Виталия Гайдука.
Кузьмин обвинил Представительство ЕС в «провокации» против него
Кузьмин обвиняет Представительство ЕС в размещении «недостоверной» информации относительно его высказываний в адрес евродепутата Брока.
Лидеры оппозиции призвали прикарпатцев помочь «поднять» Киев 18 мая
По данным участников акции в Ивано-Франковске, сегодня в митинге приняли участие около 10 тысяч человек, прибывших из разных районов и городов области.