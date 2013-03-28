В Киеве водители устроили драку со стрельбой - ранили милиционера

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, вчера около 20.00 в дежурную часть Дарницкого райуправления столичной милиции обратился с заявлением мужчина 1987 года рождения, который сообщил, что на улице Русской, 33, трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, нанесли ему телесные повреждения и забрали мобильный телефон. Данное сообщение было зарегистрировано в журнале единого учета Дарницкого райуправления, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители на месте установили, что по улице Русской двигались автомобили «Шевроле Лачетти» под управлением водителя 1993 года рождения (в автомобиле в качестве пассажиров находились мужчина 1993 года и инспектор патрульной службы Голосеевского райуправления милиции младший сержант милиции, 1992 года рождения), а также «Опель Мована» под управлением водителя 1987 года рождения (без пассажиров).

Водители не смогли разъехаться на проезжей части дороги и начали выяснять, кто должен уступить дорогу и ехать первым. Возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку.

В результате водитель «Опеля» получил телесные повреждения лица и применил устройство для отстрела резиновыми пулями «Форт-12», чем повлек ранение левого глаза младшему сержанту милиции и непроникающее ранение поясницы гражданину 1993 года рождения. Они были госпитализированы каретой «скорой помощи». Водителю «Опеля» после предоставления медицинской помощи в больнице скорой помощи был поставлен диагноз - ушибы лица, он был отпущен.

Следственным отделом Дарницкого райуправления милиции данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.