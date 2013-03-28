В больницу к Тимошенко прибыли Кокс и Квасневский

В ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыли представители миссии Европейского парламента в Украине - экс-президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европейского парламента Пэт Кокс.

Как передает корреспондент УНИАН, в 11.03 на территорию медицинского заведения заехал кортеж из четырех легкових автомобилей, одного микроавтобуса и двух сопроводительных автомобилей ГАИ.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время дежурили перед проходной медицинского заведения, встретили кортеж возгласами “Юле свободу!”.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта А.Квасневский сообщил, что наблюдательная миссия Европейского парламента прибудет в Украину 28 марта и планирует провести встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

"Мы будем два-три дня, мы будем в Харькове, мы будем встречаться с госпожой Тимошенко, будем и здесь (в Киеве - УНИАН)", - сообщил А.Квасневский.

По его словам, одна из основных целей будущего визита заключается в решении проблем, возникших вокруг Ю.Тимошенко и Юрия Луценко. Вместе с тем, А.Квасневский подчеркнул, что программа миссии будет насыщенной и в ее рамках планируется провести много встреч.

"Нам нужно, конечно, решить еще много проблем. Эти все проблемы связаны с политическими лицами, которые не на свободе. Это самый сложный момент", - отметил он.

Однако политик подчеркнул, что пока не будут найдены никакие совместные решения, представители миссии не намерены обсуждать детали своего визита.

Бывший руководитель Польши добавил, что доклад миссии планируется представить руководству Евросоюза в начале мая.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

4-5 февраля этого года состоялся визит П.Кокса и А.Квасневского в Украину, во время которого политики посетили в Харькове ЦКБ №5, где проходит лечение Ю.Тимошенко, а также Менскую колонию, где встретились с Ю.Луценко.

13 марта во время выступления на сессии Европарламента Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле отметил, что считает, что без решения дел Ю.Тимошенко и Ю.Луценко вряд ли можно будет говорить о подписании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.