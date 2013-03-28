Ставицкий: В марте мы практически не закупали газ на территории России

Об этом сообщил журналистам в Будапеште министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы находимся в переговорах с российскими коллегами, но хочу отметить, что на протяжении марта мы практически не закупали газ на территории России. Это, в первую очередь, потому, что не решен вопрос относительно ценовой позиции».

Э.Ставицкий отметил, что украинское правительство работает над увеличением объемов диверсификации поставок газа в Украину.

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Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллиона долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

Отметим также, что 25 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов об обоснованности жалоб Украины на высокие цены на российский газ, заявил, что Украина не выдержит спотовых цен на газ, которые в настоящее время в Великобритании превысили цену газа для Украины почти в два раза.

Вместе с тем, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.