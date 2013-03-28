Таруту и Гайдука допросят в суде по делу Щербаня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, допрос С.Таруты назначен на 2 апреля, предварительная дата допроса В.Гайдука – 5 апреля.

27 марта защитники Ю.Тимошенко сообщили, что будут требовать допроса С.Таруты и В.Гайдука на открытом судебном заседании. Они являются свидетелями Генпрокуратуры, уже допрашивались следователями и показания их есть в материалах дела.

Защитник Сергей Власенко заявлял, что «показания этих людей, очевидно, вступают в конфликт с показаниями Владимира Щербаня, и прокуратура почему-то не хочет их допрашивать в публичном режиме».

При этом на сегодняшний день Генпрокуратура так и не предоставила защите лидера оппозиции протоколы допросов этих свидетелей, говорится в сообщении.