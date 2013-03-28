Тело Березовского обнаружили с удавкой на шее

13:08, 28 марта 2013
Мир
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На процедуре дознания инспектор сообщил, что на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал.

Березовский мог умереть за 18 часов до обнаружения его тела

Тело Бориса Березовского могло быть обнаружено через 18 часов после смерти, сообщает интернет-сайт британского издания Guardian со ссылкой на данные, обнародованные на открытии дознания по факту смерти бизнесмена.

"Его в последний раз видел живым около 9.05 вечером 22 марта тот же работник, (который нашел его мертвым в субботу во второй половине дня)", - цитирует газета слова главного инспектора полицейского округа Темз-вэлли Марка Уисла.

Как сообщалось ранее, на процедуре дознания инспектор сообщил, что на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал. По его словам, такой же кусок материала был найден на душевой перекладине.

В четверг дознание, призванное выяснить обстоятельства смерти Березовского, было формально открыто коронером английского графства Беркшир Питером Бедфордом и, как и предполагалось, приостановлено на время полицейского следствия.

РИА Новости

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