В МИД Украины уже 6 дней знали, что Путин «внезапно» объявит учения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Москве сообщил и.о. директора Департамента информации политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

"Согласно информации, которую мы имеем от Министерства обороны (Украины), российская сторона в соответствии со всеми двусторонними соглашениями, заключенными Украиной и РФ, сообщила заблаговременно украинскую сторону о проведении этих учений", - сказал Е.Перебыйнис.

Он отметил, что в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, такое сообщение имеет уведомительный характер.

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По словам представителя МИД, такое сообщение поступило украинской стороне за шесть дней до начала учений.

Отвечая на вопрос, не несут ли такие военные маневры угрозы безопасности Украине, Е.Перебыйнис сказал: "Это учения, и я не думаю, что учения могут нести какую-то угрозу интересам Украины. Учения проводятся на регулярной основе, как Вооруженными силами Украины, так и Вооруженными силами России и других государств. Я не вижу никаких угроз".

Он отметил, что в этих учениях не нужно искать каких-то месседжей, ведь Министерство обороны Украины информируется российскими партнерами о проведении таких учений.

Как сообщал УНИАН, Россия по приказу Президента РФ Владимира Путина начала крупномасштабные учения в районе Черного моря при участии кораблей, которые базируются на территории Украины.

По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, «в 4 часа утра сегодня министру обороны принесли закрытый конверт, раскрыв который, он получил соответствующий приказ». По его словам, в учениях задействованы 36 кораблей, которые базируются в Севастополе и Новороссийске, авиация. "Всего задействовано до 7 тысяч человек», - сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что «участие в учениях до 7 тысяч военнослужащих по международной практике не нуждается в предварительном сообщении партнеров, в частности НАТО». «В рамках международной практики это суверенное право любой страны проводить запланированные или внезапные учения», - сказал пресс-секретарь. По его словам, речь «идет о большой внезапной проверке» боеготовности подразделов.

Д.Песков уточнил, что кроме кораблей в учениях принимают участие «частично авиация, войска быстрого развертывания ВДВ, морская пехота, силы специального назначения ГРУ, Генштаба».

«Планируется, что во время учений будет проводиться десантирование на трех полигонах на территории РФ», - сообщил Д.Песков.