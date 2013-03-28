В Хмельницком подрались сторонники Партии регионов и «Свободы»

Возле Хмельницкой облгосадминистрации между сторонниками Партии регионов и ВО “Свобода” сегодня утром произошло столкновение.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты “Свободы” за несколько дней объявили о проведении возле ОГА акции относительно состояния дорог региона. Однако до начала акции перед входом в облгосадминистрацию собралась группа лиц спортивной внешности (всего около 50 человек), которые пытались помешать проведению акции “свободовцев”. Как выяснилось впоследствии, это были сторонники Партии регионов.

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Представители ВО “Свобода” держали плакаты: “Какой мэр — такие дороги”, «Руководство облавтодора - в отставку!” и выкрикивали в мегафон, что хотят услышать отчет о состоянии дорог председателя ОГА Василия Ядухи.

Между участниками двух митингов началась потасовка, которую прекратили около 20 милиционеров, вставшие в цепь между политическими лагерями. Одному из милиционеров во время акции неизвестные сорвали погон.

В целом участие в пикетировании приняли около 300 человек.

К митингующим из облгосадминистрации никто не вышел.