В Черкассах самые большие ямы на дорогах получили имена мэра и губернатора

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации "Фронта Змин", 20 марта в рамках акции, направленной против плохого состояния дорог в городе, появилась своеобразная "аллея славы" возле Черкасской облгосадминистрации, горисполкома, возле городской больницы №3, облавтодора. Каждая нарисованная вокруг ямы звезда была подписана фамилией госслужащего, которой во «Фронте Змин» считают виновным в плохом состоянии городских дорог. Так, в городе появились персональные звезды мэра Черкасс Сергея Одарича и председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея Тулуба.

По словам координатора молодежного крыла "Фронта Змин" Игоря Сычева, власть говорит неправду, когда отчитывается, что дороги отремонтированы на 90%. Тяжело найти водителя, который хотя бы слово скажет в защиту черкасских дорог. Они одни из худших в Украине. На капитальный ремонт дорог в Черкассах в прошлом году потрачено более 60 млн грн, по всей области – в разы больше. И.Сичев спрашивает: "В чьих карманах оказались деньги, если на дорогах сплошные ямы?"

Как сообщили во «Фронте Змин», акцией по присвоению имен ямам и выбоинам была поддержана инициатива молодых активистов черкасской "Батькивщины", которые на днях обозначили люминесцентной краской проблемные места на дорогах в центре Черкасс.

Как сообщал УНИАН. 18 марта в Черкассах активисты областной организации «Батькивщина молодая» раскрашивала ямы и выбоины на дорогах люминесцентной краской. Огромные выбоины и ямы на одной из центральных улиц города возле здания прокуратуры города Черкассы обводили краской, чтобы их было лучше видно черкасским водителям.

Молодежь также отметила краской глубину ям в дорожном покрытии, и оставила на асфальте несколько лозунгов наподобие «Мэр, спасите наши дороги!».