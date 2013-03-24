Азаров: Для вступления в ТС Украина должна выйти из ВТО
Для вхождения в Таможенный союз Украина должна выйти из Всемирной торговой организации или пересмотреть условия своего членства в ВТО, однако это малопродуктивно.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Мир» в воскресенье.
«Украина как независимое государство связана целым рядом международных соглашений. Она раньше России вступила в ВТО. Перед нами стоит вопрос очень простой: либо мы выходим из ВТО и присоединяемся к Таможенному союзу, либо мы должны пересматривать наше соглашение по ВТО в рамках наших обязательств по Таможенному союзу. Все это чрезвычайно трудно и малопродуктивно», - заявил Н.Азаров.
При этом он отметил, что Украина намерена получить статус наблюдателя в ТС.
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«Сейчас на первом этапе мы станем наблюдателями в Таможенном союзе и будем постепенно адаптироваться и приспосабливаться может быть к новому формату сотрудничества со странами, которые вошли в Таможенный союз», - заявил он.
При этом Н.Азаров отметил, что Украине выгодно сотрудничество с Таможенным союзом.