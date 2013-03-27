Владимир Кличко прокомментировал слухи о его выдвижении в мэры Киева

Об этом сообщает LB.ua, разместив видео, на котором лидер партии "УДАР" Виталий Кличко звонит своему брату Владимиру по просьбе журналиста издания и задает соответствующий вопрос.

Вопросы об участии Владимира в киевских выборах вызвали у Виталия Кличко неприятие: "Я не понимаю, зачем я должен комментировать слухи! При чем тут мой брат?".

Издание отмечает, что Владимир Кличко несколько минут не мог понять, о чем речь: уточнял, кто ему делает такое предложение, о каком городе идет речь.

В итоге сказал: "Вам ребята там, по-моему, скучно".