Владимир Кличко прокомментировал слухи о его выдвижении в мэры Киева

17:25, 27 марта 2013
Политика
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Владимир Кличко не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Киева.

Владимир Кличко

Об этом сообщает LB.ua, разместив видео, на котором лидер партии "УДАР" Виталий Кличко звонит своему брату Владимиру по просьбе журналиста издания и задает соответствующий вопрос.

Вопросы об участии Владимира в киевских выборах вызвали у Виталия Кличко неприятие: "Я не понимаю, зачем я должен комментировать слухи! При чем тут мой брат?".

Издание отмечает, что Владимир Кличко несколько минут не мог понять, о чем речь: уточнял, кто ему делает такое предложение, о каком городе идет речь.

В итоге сказал: "Вам ребята там, по-моему, скучно".

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