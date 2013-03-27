Азаров пожурил предпринимателей: Наценка на чрезвычайную ситуацию - аморально

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Хочу обратить внимание на один факт: в некоторых СМИ распространяется информация, что определенные коммерческие структуры, используя временные трудности с завозом продуктов питания в торговые сети, «тихой сапой» завышают розничные цены на хлеб, молоко, овощи. Такая, с позволения сказать, «наценка на чрезвычайную ситуацию», просто аморальна", - подчеркнул Н.Азаров.

Он требует, в первую очередь от руководителей местных администраций, немедленно нормализовать ситуацию. По словам премьера, торговые сети должны нести свою часть социальной ответственности в сложных обстоятельствах.

"Но самый лучший, испытанный способ нормализации ситуации - организация ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. Спрос на овощи и фрукты увеличивается. Их дефицита в стране нет. Поэтому все зависит от организации снабжения", - отметил Н.Азаров.

По его словам, с начала 2013 года в Украине уже было проведено около 14 тысяч продовольственных ярмарок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и обслуживающих кооперативов, личных крестьянских и фермерских хозяйств.

"Ненастье временно приостановило проведение ярмарок. Их нужно немедленно возобновить, как только позволят условия. На протяжении апреля-мая регионы предварительно предполагали провести около 10 тысяч продовольственных ярмарок. Достаточно ли этого? Не думаю, если в зимние месяцы состоялось больше», - отметил премьер.

Поэтому он поручил Минагрополитики вместе с руководителями местных администраций и мэрами пересмотреть графики проведения ярмарок. «Причем от Минагрополитики требую взять на себя роль межрегионального координатора, чтобы оперативно формировать запросы на поставки определенной продукции из тех регионов, где ее достаточно, в те, где спрос не удовлетворяется", - подчеркнул глава правительства.