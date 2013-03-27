Азаров пожурил предпринимателей: Наценка на чрезвычайную ситуацию - аморально
Премьер-министр Николай Азаров считает аморальным повышение предпринимателями цен на продукты питания во время стихии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.
"Хочу обратить внимание на один факт: в некоторых СМИ распространяется информация, что определенные коммерческие структуры, используя временные трудности с завозом продуктов питания в торговые сети, «тихой сапой» завышают розничные цены на хлеб, молоко, овощи. Такая, с позволения сказать, «наценка на чрезвычайную ситуацию», просто аморальна", - подчеркнул Н.Азаров.
Он требует, в первую очередь от руководителей местных администраций, немедленно нормализовать ситуацию. По словам премьера, торговые сети должны нести свою часть социальной ответственности в сложных обстоятельствах.
"Но самый лучший, испытанный способ нормализации ситуации - организация ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. Спрос на овощи и фрукты увеличивается. Их дефицита в стране нет. Поэтому все зависит от организации снабжения", - отметил Н.Азаров.
По его словам, с начала 2013 года в Украине уже было проведено около 14 тысяч продовольственных ярмарок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и обслуживающих кооперативов, личных крестьянских и фермерских хозяйств.
"Ненастье временно приостановило проведение ярмарок. Их нужно немедленно возобновить, как только позволят условия. На протяжении апреля-мая регионы предварительно предполагали провести около 10 тысяч продовольственных ярмарок. Достаточно ли этого? Не думаю, если в зимние месяцы состоялось больше», - отметил премьер.
Поэтому он поручил Минагрополитики вместе с руководителями местных администраций и мэрами пересмотреть графики проведения ярмарок. «Причем от Минагрополитики требую взять на себя роль межрегионального координатора, чтобы оперативно формировать запросы на поставки определенной продукции из тех регионов, где ее достаточно, в те, где спрос не удовлетворяется", - подчеркнул глава правительства.