Азаров считает, что Мазурчак получил по заслугам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров

"Стихия выразительно проявила ключевые проблемы столицы. Прежде всего – это отсутствие окружной дороги и недостаточность развязок, паркингов и мостов в городе. А также недостаточная материально-техническая база коммунальных служб. Это еще раз подтвердило, что усилия по строительству транспортной инфраструктуры, которые правительство вместе с киевской властью осуществляло в последние годы, – абсолютно правильные и оправданные. Мы строили транспортные развязки, линии метрополитена, расширяли дороги. Из случившейся ситуации мы должны сделать очень серьезные выводы на будущее. Как кадровые, организационные, так и технические", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что на первое место нужно поставить строительство современной окружной дороги, которая позволит разгрузить город. При этом глава правительства подчеркнул, что окружная – это, по меньшей мере, еще два новых моста, и это масштабное задание.

"Тяжело, но эту проблему нужно решать», - сказал премьер.

Также Н.Азаров считает невозможным полностью запретить въезд грузовиков в столицу.

«Хочу ответить отдельным критикам, которые требуют вообще запретить въезд в столицу для фур. Нужно понимать, что в Киев ежесуточно завозятся десятки тысяч тонн грузов – товаров первой необходимости, продуктов питания и прочее. Полностью закрыть доступ фурам немыслимо, поскольку это сделает невозможным снабжение многомиллионного города. Следовательно, нужны новые логистические схемы", - подчеркнул Н.Азаров.

Кроме того, он отметил, что в Киеве нужно развивать подземный общественный транспорт и строить тоннельные развязки. Глава правительства считает, что нужно «перевооружить» коммунальные службы, приобрести погрузчики и необходимую «линейку» грузовиков, а главное – дорожную микротехнику, которой так не хватает для уборки дворов, проездов, тротуаров.

"Давайте вдумаемся, что приблизительно на тысячу квадратных километров территории Киева, на которую упали 50 миллионов тонн снега, есть лишь 150 снегоуборочных машин. То есть, по 333 тысячи тонн снега на одну машину. Вот каков масштаб необходимого перевооружения коммунальных служб», - заявил Н.Азаров.

Он также считает, что руководители городских служб должны брать на себя ответственность и проявлять больше инициативы.

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«К сожалению, не все продемонстрировали профессиональность и ответственность. Поэтому кадровое решение относительно отдельных руководителей городского хозяйства обосновано и справедливо. А после завершения ликвидации последствий стихии мы требовательно рассмотрим вопрос об ответственности других работников и руководителей", - сказал Н.Азаров.