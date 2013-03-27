«Свобода» заявляет, что Кабмин не честно делит «бюджетный пирог» между областями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», именно такой анализ сегодня во время заседания Кабинета министров презентовали народные депутаты из фракции ВО «Свобода» Эдуард Леонов и Святослав Ханенко.

При этом в сообщении отмечается, что “по указанию Азарова просто на виду у журналистов произошла попытка вывести из зала заседаний народного депутата Эдуарда Леонова, однако после заявления «свободовцев» о незаконности этих действий попытки избавиться от представителя «Свободы» прекратились”.

Во фракции “Свобода” подчеркивают, что “непропорциональное распределение правительством трансфертов из госбюджета между территориальными единицами Украины, при котором не учитываются ни численность населения территорий, ни показатели определенной отрасли, в последние три года стало нормой”.

“При этом, независимо от отраслевого направления, безусловными «фаворитами» по объему распределенных средств субвенций и государственных программ является Донецкая и Луганская области, «аутсайдерами» – западно- и центральноукраинские области”, - говорится в анализе.

В сообщении указывается, что в 2013 году Донецкая область получит средства субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий в сумме 400,6 млн грн, что составляет 30% от общего объема субвенции, а при этом доля населения Донецкой области в общей численности населения страны составляет 9,6%.

Как отмечается в анализе, “если разделить объемы субвенций капитального характера и капитальных расходов, распределенных на территорию, на численность населения территорий, то получим, что в 2013 году на жителя Донецкой области теоретически приходится около 218,4 грн, на жителя Луганской области – 182,1 грн, в то время как в среднем по Украине этот показатель составляет 91,4 грн”.

“При этом житель Одесской области по этим расчетам получит 54,6 грн субвенций (в 4 раза меньше, чем житель Донецкой области), Тернопольской области – 51,9 грн (в 4,2 раза меньше), Черкасской области – 45,5 грн (в 4,8 раза меньше), Харьковской – 43,7 грн (в 5 раз меньше), Ивано-Франковской – 43,1 грн (в 5,1 раза меньше), Черновицкой – 42,8 грн (в 5,1 раза меньше), Автономной Республики Крым – 42,4 грн (в 5,2 раза меньше), Винницкой области – 40,0 грн (в 5,5 раза меньше), Закарпатской – 37,2 грн (в 5,9 раза меньше), Полтавской – 25,9 грн. (в 8,4 раза меньше)”, - утверждают в “Свободе”.

В сообщении также говорится, что 20 марта 2013 года на заседании правительства распределены средства на строительство, реконструкцию и ремонт дорог общего пользования в сумме 7,7 млрд грн.

В “Свободе” отмечают, что “в среднем по Украине объем средств, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения, составляет 280,4 тыс. грн на 1 километр, Донецкая область получит в 6,7 раза больше – 1868,0 тыс. грн на 1 километр. Днепропетровская область – 1272,0 тыс. грн на 1 километр, или в 4,5 раза больше от общеукраинского показателя. Это и не удивительно, ведь вице-премьер-министр Украины, который курирует вопрос развития инфраструктуры, выходец именно из Днепропетровской области”.

Кроме того, констатируют в партии, не лучше дела и с распределением субвенций на здравоохранение. “В прошлом году Донецкая область получила медицинских субвенций на сумму 487,9 млн грн, или 23,5 процента от общеукраинского объема. В прошлом году расчетный объем субвенций медицинского направления на жителя Донецкой области составил 111,5 грн, при том, что на жителя Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей и Автономной Республики Крым он составляет всего 16,5 грн, или в 6,7 раза меньше”, - сказано в сообщении “Свободы”.

В то же время в сообщении отмечается, что “жители Донбасса не чувствуют такой «поддержки» со стороны правительства Азарова и не замечают тех огромных средств, которые должны были бы служить развитию инфраструктуры, усовершенствованию системы медицинской помощи, строительству объектов социально-культурной сферы”, поскольку эти средства “оседают в структурах, подконтрольных власти».

Фракция ВО «Свобода» планирует направить результаты анализа руководителям органов местного самоуправления всех регионов Украины для информации и соответствующего реагирования. Кроме того, депутаты-«свободовцы» обратятся в Счетную палату Украины по поводу включения в план работы вопроса об аудите распределения средств отдельных субвенций и государственных программ между административно-территориальными единицами в 2011- 2013 гг.