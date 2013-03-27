Кожара: Янукович может посетить РФ до летних каникул

Накануне визита руководитель украинского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью РИА Новости о темах предстоящих встреч, а также ответил на вопросы, касающиеся европейской перспективы Киева, переговоров по формату взаимоотношений с Таможенным союзом и сотрудничества Украины с РФ в газовой сфере.

"Одна из главных целей моего визита в Москву — это подготовка государственного визита президента Украины Виктора Януковича в РФ. В этой подготовке задействован не только министр иностранных дел, но и другие члены украинского правительства. Мы надеемся, что госвизит президента Украины состоится в этом году. Я думаю, даже до летних каникул", - заявил Л.Кожара.

Также министр рассказал о ходе переговоров относительно участия Украины в Таможенном союзе.

"При правительстве у нас создана специальная группа, которая как раз анализирует все уставные документы Таможенного союза. Мы для себя должны определить, какую часть из этих документов Украина могла бы принять и ратифицировать, для того чтобы действительно наше сотрудничество могло быть более глубоким и институциональным, чтобы мы могли получить определенный политико-юридический статус и при Таможенном союзе, как при организации, и при его отдельных органах", - сказал министр.