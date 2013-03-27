Министр объяснил россиянам, почему Украина не вступает в Таможенный союз

Об этом министр иностранных дел Украины Леонид Кожара сказал в интервью «Российской газете» в преддверии своего визита в Москву 28-29 марта.

«Хотел бы отметить, что Украина одной из первых среди стран СНГ вступила во Всемирную торговую организацию. Поэтому, рассматривая предложения наших партнеров по поводу вступления в Таможенный союз, мы исходим из уже имеющихся международных обязательств, в том числе и перед ВТО», - сказал Л.Кожара, отвечая на вопрос почему Украина отказывается вступать в Таможенный союз.

При этом он напомнил, что Украина всегда подчеркивала свою заинтересованность в развитии сотрудничества со всеми странами СНГ и осознает важность Таможенного союза как основного внешнеторгового партнера, общий товарооборот со странами-членами которого, в 2012 году превысил 60 млрд. долл. США.

«В то же время Украина, как член мирового сообщества, уделяет приоритетное внимание интеграции в глобальную торговую систему, что, как и наши российские партнеры, мы рассматриваем в качестве важнейшего условия для стабильного экономического развития страны», - сказал он.

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Кроме того, при рассмотрении разных векторов развития и принятии решения о выборе приоритетного направления для дальнейшего движения нашей страны, руководство Украины обязано считаться и с волей украинского народа.

«Ни для кого не секрет, что идеи участия в Таможенном союзе и продолжения евроинтеграционного курса имеют приблизительно равное число сторонников. Исходя из этого, мы должны проявлять взвешенность и прислушиваться к мнению наших граждан, а также опираться на выводы экспертной среды, в первую очередь из числа экономистов, а они неоднозначны», - подчеркнул Л.Кожара и добавил, что несмотря даже на это, Украина и России продолжают искать механизм сотрудничества с ТС.

«Сейчас о нашем активном диалоге по вопросам сотрудничества с Таможенным союзом свидетельствуют постоянные рабочие контакты с руководством Евразийской экономической комиссии, и обсуждение этой темы - на всех уровнях политического диалога», - сказал Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

По его словам, такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. По его словам, Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.