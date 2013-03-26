В Тернополе Свобода и ПР обвиняют друг друга в срыве заседаний облсовета и ТИК

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время сессия и заседание ТИК не могут состояться из-за отсутствия кворума.

На сессии после обеда зарегистрировались сначала 43, а затем 59 из необходимых 61 депутата, а на заседании ТИК 8 из необходимых для кворума 9 членов комиссии.

“Мы делегировали своих представителей от Партии регионов, гарантируя, что их не будут блокировать и их благополучию ничто не грозит. Только один человек в Киеве, а двое были на работе, они и пришли. Мы свои договоренности выполнили”, - сказал во время выступления депутатов облсовета заместитель председателя Партии регионов в области Петр Гоч.

В то же время, председатель фракции ВО “Свобода” Мария Чашка заметила, что представители “Свободы”, несмотря на заметенные дороги, приехали на сессию.

“Мы честные и ответственные и держим свое слово. В то же время призываем представителей Партии регионов и Блока Литвина, как и "БЮТ-Батькивщина" делегировать своих представителей на заседание ТИК”, - сказала М.Чашка.

Между тем, как сообщил председатель областной ТИК Николай Крук, в настоящее время на заседании присутствуют 8 из 17 членов комиссии.

“Есть двое из Партии регионов, по одному человеку из “Фронта Змин” и “Гражданской позиции”, двое - из “Народного движения” и двое - из БЮТ. Однако нет трех представителей из “Народной партии”, одного представителя БЮТ, который сейчас где-то в области, представительницы “Свободы”, которая находится на лечении в Киеве, одного представителя Партии регионов и трех членов Компартии. Одна из них сегодня отмечает 50-летие, поэтому она отсутствует, с чем мы ее и поздравляем”, - сказал Н.Крук.

Сейчас депутаты облсовета ожидают начала работы территориальной избирательной комиссии.

В то же время исполняющий обязанности председателя тернопольского совета Сергей Тарашевский призвал коллег начать заседание первыми.

“Предлагаю начать работу с нашей стороны, чтобы началась с их”, - сказал С.Терашевский.

Однако в настоящее время численность зарегистрированных депутатов облсовета, как и членов ТИК не меняется, соответственно оба заседания не могут начаться из-за отсутствия кворума.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиционных фракций блокируют работу сессий, поскольку в течение двух лет так и не были введены 19 депутатов вместо тех, которые стали депутатами других местных советов после выборов 2010 года. В основном это депутаты от ВО «Свобода».

В то же время заседания ТИК тоже не проходят из-за отсутствия кворума. В состав ТИК входит 17 человек. Из них более половины голосов – 9 – имеют представители Партии регионов, Народной партии и Компартии. На заседание не приходят 3 члена ТИК от Партии регионов, 3 – от коммунистов и 3 от Народной партии.

Сегодня, 26 марта, утром сессия облсовета опять не смогла начаться из-за отсутствия кворума. После этого, проведя переговоры, председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян и представители ВО «Свобода» договорились об одновременном начале сессии и заседания ТИК сегодня в 15.00.