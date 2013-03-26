Янукович комбинирует со структурой СБУ

Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в организационную структуру Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 27 декабря 2005 года №1860» размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Президент исключил из структуры Центрального управления СБУ «Департамент контрразведывательной защиты экономики государства». Вместо этого ввел в структуру «Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности».

Также Президент объединил «управление Службы безопасности Украины в г. Киеве» и «управление Службы безопасности Украины в Киевской области» в одно: «Главное управление Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области».

В указе уточняется, что органы военной контрразведки формируются как управление Департамента контрразведки Центрального управления, главные отделения и отделения региональных органов.