Янукович комбинирует со структурой СБУ
18:05, 26 марта 2013Политика
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Президент внес изменения в организационную структуру СБУ.
Янукович изменил структуру СБУ
Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в организационную структуру Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 27 декабря 2005 года №1860» размещен на официальном сайте главы государства.Согласно документу, Президент исключил из структуры Центрального управления СБУ «Департамент контрразведывательной защиты экономики государства». Вместо этого ввел в структуру «Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности».
Также Президент объединил «управление Службы безопасности Украины в г. Киеве» и «управление Службы безопасности Украины в Киевской области» в одно: «Главное управление Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области».
В указе уточняется, что органы военной контрразведки формируются как управление Департамента контрразведки Центрального управления, главные отделения и отделения региональных органов.
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