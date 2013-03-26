Соратники Чорновола почтили его память в годовщину гибели

Как передает корреспондент УНИАН, в Ивано-Франковске возле памятника Герою Украины Вячеславу Чорноволу состоялось поминальное вече, на которое пришли руководители областной и городской власти, лидеры политических партий и общественных организаций, жители Ивано-Франковска. Священники разных конфессий отслужили поминальную панихиду по В.Чорноволу. К памятнику венки и живые цветы от общины города, партийных организаций и рядовых граждан возложили руководители облсовета и облгосадминистрации, города, представители общественности.

Участники вече минутой молчания почтили память В.Чорновола.

На вече памяти выступили первый заместитель председателя областного совета Александр Левицкий, заместитель председателя облгосадминистрации Роман Иваницкий, заместитель городского председателя Ивано-Франковска Михаил Верес, народный депутат Украины от фракции ВО «Свобода» Александр Сыч, заместитель председателя Ивано-Франковской краевой организации Народного Руха Украины Мирослав Ефимчук.

По словам народного депутата Украины А.Сыча антиукраинские силы нынешней власти «хотят сделать из украинцев нищее стадо рабов».

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Он призвал участников вече активно участвовать в акции «Вставай, Украина!», которая состоится в Ивано-Франковске 28 марта.

По мнению М.Ефимчука, «нынешняя власть боится и мертвого Чорновола».

«Сегодня черный день календаря. Власть боялась В.Чорновола. Потому он коварно был убит. Это было не только политическое, но и криминальное убийство», - отметил. М.Ефимчук.

Он напомнил, что «уголовное дело не доведено до завершения, не найдены ни исполнители, ни заказчики этого убийства».

Завершилось вече исполнением Гимна Украины.

Справка УНИАН. Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года в с. Ерки Черкасской области. Литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, Герой Украины (2000, посмертно). Во времена СССР несколько раз был заключен за «антисоветскую пропаганду», находился в мордовских лагерях строгого режима и на ссылке. Один из инициаторов создания Украинского Хельсинкского союза.

С сентября 1989 г. член Народного Руха Украины, а с декабря 1992 года - председатель НРУ.

В октябре 1991 года на Большом казацком совете В.Чорновил избран гетманом украинского казачества. Народный депутат Украины нескольких созывов, руководитель депутатской фракции НРУ.

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25 марта 1999 года В.Чорновил погиб в автокатастрофе на автотрассе Борисполь - Золотоноша. Соратники В.Чорновола и его сын Тарас считают его гибель политическим убийством.