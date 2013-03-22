Оппозиция едет поднимать украинцев еще в трех городах

Представители ВО "Свобода”, "Фронта Змін” и партии "УДАР” проведут следующие мероприятия в рамках всеукраинской акции "Вставай, Украина!” в городах Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН заместитель председателя ВО "Свобода”, депутат Верховной Рады Украины Юрий Сиротюк.

Он сообщил, что 28 марта состоится пеший ход и митинг в Ивано-Франковске, на следующий день, 29 марта, мероприятия оппозиционных сил пройдут в Тернополе, а 30 марта – в городе Черновцы.

„Участвовать в акциях будут лидер ВО "Свобода” Олег Тягнибок, лидер объединенной оппозиции "Батькивщина” Арсений Яценюк, планируется участие лидера партии "УДАР” Виталия Кличко. Также будут присутствовать депутаты Верховной Рады Украины, избранные от этих регионов, а также депутаты местных советов”, - сказал Ю.Сиротюк.

Он также отметил, что детальные планы проведения мероприятий в этих городах согласовываются и будут обнародованы позже.

Как сообщал УНИАН, ранее оппозиция провела акции в городах Винница, Ужгород и Львов.